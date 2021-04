PCDF prende último assaltante de grupo que se disfarçou de PF para assaltar mansão no Lago Sul

De acordo com as investigações, os criminosos começaram a planejar o assalto em dezembro de 2020. Nesse período, seguiram a vítima para conhecer seus percursos e rotina

Na manhã desta quinta-feira (8), a PCDF prendeu os dois últimos participantes do assalto que aconteceu em uma residência na QL 6 do Lago Sul, no dia 5 de fevereiro deste ano. Na ocasião, os ladrões praticaram o crime disfarçados de Policiais Federais.

Um dos detidos foi preso em um apartamento do Setor de Indústrias Gráficas. Em poder dele foi encontrado um revólver calibre 38, municiado. Ele tem 44 anos, já se envolveu em outros 9 assaltos e era procurado pelas autoridades. O outro assaltante foi preso no Setor H Norte de Taguatinga. Ele tem 18 anos e não possui antecedente criminal. Segundo se apurou, ele auxiliou os comparsas na fuga.

Antes da prisão desta quinta, o primeiro suspeito detido foi preso três dias após o roubo, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Apurou-se que ele quem planejou o assalto, além de participar efetivamente da ação, vestido de Policial Federal. O homem de 38 anos é morador de Taguatinga e não ostenta antecedente criminal. A prisão temporária foi prorrogada e ele continua preso.



Divulgação: PCDF

De acordo com as investigações, os criminosos começaram a planejar o assalto em dezembro de 2020. Nesse período, seguiram a vítima para conhecer seus percursos e rotina. Os encontros para preparação do assalto ocorreram no setor H Norte de Taguatinga, onde o detido é dono de uma oficina mecânica.

Um outro participante do assalto foi preso no dia 12 do mês passado. Ele tem 39 anos e estava em prisão domiciliar à época do assalto, em razão de envolvimento com tráfico de drogas. Ele também trabalhava com reparos de veículos no setor H Norte de Taguatinga.

