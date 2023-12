PCDF prende trio suspeito de fraudes bancárias

As equipes policiais efetuaram as prisões nas cidades de Aparecida de Goiás (GO), Anápolis (GO), Planaltina (GO) e Sobradinho (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta segunda-feira (11), a Operação Fake ID, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias que atuava em diversas regiões do país. A ação resultou na prisão de três indivíduos, conforme mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. As equipes policiais efetuaram as prisões nas cidades de Aparecida de Goiás (GO), Anápolis (GO), Planaltina (GO) e Sobradinho (DF), cumprindo rigorosamente as ordens judiciais estabelecidas. Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados à carceragem da PCDF, onde ficarão à disposição da justiça. Os presos estão sendo investigados por envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos. A Operação Fake ID foi coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), com o apoio de policiais de outras unidades do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e da Divisão de Operações Especiais (DOE).