PCDF prende três autores de roubo de carro em Samambaia

Trio possuía ligação com outra organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, desarticulada em agosto deste ano

A Polícia Civil (PCDF) prendeu nesta terça-feira (28) três homens acusados de roubarem um carro de luxo em Samambaia. O crime aconteceu no início deste ano.

Segundo as investigações, o grupo contou com a ajuda de outros dois criminosos, que adulteraram os sinais identificadores do carro roubado.

A PCDF chegou até o trio preso hoje devido à operação Marco Zero, realizada no mês passado, que prendeu uma organização criminosa responsável por roubos e furtos de carros no Distrito Federal. Parte deste grupo tinha especialização em adulteração de sinais identificadores dos automóveis.

Os três homens presos hoje podem pegar até 10 anos de reclusão. A operação, batizada de Linha de Frente, é de responsabilidade da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF).