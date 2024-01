PCDF prende traficante “Abençoado” em Ceilândia

O criminoso é suspeito de desempenhar o papel de distribuidor de substâncias ilícitas para outros traficantes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) executou quatro mandados de busca e apreensão durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, realizada nas localidades de Ceilândia e Samambaia nesta manhã de terça-feira (16).

A operação, denominada Beatus, foi iniciada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). De acordo com as investigações, “Abençoado”, residente em Ceilândia, era responsável por fornecer drogas a traficantes que atuavam em diferentes áreas. Além disso, ele utilizava plataformas de mídia social para realizar a publicidade ostensiva dos produtos ilícitos, valendo-se também da distribuidora de bebidas de sua companheira para facilitar as transações.

A companheira, proprietária do estabelecimento, é uma estudante de direito registrada como Colecionadora, Atiradora Desportiva e Caçadora (CAC). Há suspeitas de que ela recebia os valores provenientes das vendas de drogas diretamente em sua conta, conforme indicado pela investigação, sendo que os policiais identificaram pagamentos realizados até mesmo por meio do sistema Pix.

Além disso, “Abençoado” estaria associado a outros dois traficantes de Ceilândia, pai e filho, que, segundo a investigação, intimidavam os moradores da QNM 8, utilizando táticas de intimidação para “marcar território” na vizinhança.