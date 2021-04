PCDF prende suspeitos de tráfico no Sol Nascente e no Recanto das Emas

Homem de 19 anos e mulher de 42 faziam uma espécie de intercâmbio de drogas entre as duas regiões, afirma a 19ª DP

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu, na tarde de quarta-feira (31), uma mulher de 42 anos e um homem de 19 anos suspeitos de tráfico de drogas. A ação foi batizada de Operação Tentáculo.

Durante as prisões, policiais descobriram dois depósitos de entorpecentes, sendo um no Recanto das Emas e outro no Sol Nascente. Segundo a 19ª DP, os suspeitos faziam uma espécie de intercâmbio de drogas entre as duas regiões administrativas.

Nos depósitos, foram encontrados três quilos de cocaína, 1,5 quilo de maconha, 300 gramas de crack, 400 gramas de skunk, três balanças de precisão, itens para embalar as drogas, dez munições de arma de fogo e dinheiro em espécie.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição. O jovem tinha um mandado de prisão em aberto.