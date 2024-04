PCDF prende suspeito de crime ambiental e resgata 11 animais silvestres em Santa Maria

Na tarde desta quarta-feira (10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), deflagrou a Operação Liberum III na região da Saia Velha, em Santa Maria/DF. A ação resultou no resgate de 11 animais silvestres que estavam em condições de cativeiro ilegal, além da autuação do proprietário da residência por crime ambiental.

A equipe da DRCA recebeu uma denúncia anônima indicando a prática de cativeiro ilegal de animais silvestres em uma residência na Saia Velha. Ao chegarem ao local, os policiais civis confirmaram a veracidade da denúncia. No interior da residência, foram encontrados dois sabiás-laranjeira, duas pombas asa branca, uma pomba branca, três papagaios verdadeiros, um grauna, um jabuti e uma tartaruga em situação de cativeiro.