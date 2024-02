PCDF prende sete homens acusados de descumprimento de medidas protetivas

Além das prisões, as diligências resultaram na apreensão de cinco armas de fogo e diversas munições

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher— Deam I, realizou a Operação Mulher Segura, visando combater crimes relacionados à Lei Maria da Penha.

A ação, que ocorreu entre os dias 22 de janeiro e 7 de fevereiro, culminou na prisão de sete homens acusados de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A delegada-chefe da Deam I, Ana Carolina Litran, ressalta a importância da denúncia no combate à violência doméstica. Litran enfatiza que as vítimas podem registrar ocorrências em qualquer delegacia de polícia, inclusive online, por meio do site da PCDF, e fazer denúncias nos canais disponíveis no site oficial da PCDF, bem como através do Disque-Denúncia (197).