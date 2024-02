PCDF prende quadrilha suspeita de sequestrar empresário no Gama

O sequestro envolveu a interceptação da caminhonete da vítima por dois veículos equipados com rotolights

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Repressão a Sequestros (DRS/Corpatri), efetuou a prisão de trio suspeito de praticar um sequestro que ocorreu em 16 de novembro do ano passado. A vítima, um empresário de 30 anos, foi abordada nas proximidades de sua residência em Ponte Alta, no Gama.

No momento da abordagem, cinco indivíduos, se fazendo passar por policiais com coletes à prova de balas, distintivos e pistolas, renderam e algemaram o empresário. Posteriormente, ele foi levado ao cativeiro, situado em frente ao fórum do Novo Gama, em Goiás. Na madrugada do dia 17 de novembro de 2023, os sequestradores solicitaram o pagamento de um resgate considerável, estipulado para ser efetuado naquela manhã.

Diante do ocorrido, a DRS foi acionada, e as investigações progrediram rapidamente, forçando os sequestradores a abandonarem o cativeiro. A vítima, ainda algemada e amarrada, conseguiu desamarrar as pernas e escapar.

Um dos sequestradores foi detido em flagrante em via pública, e os dois veículos utilizados na abordagem foram apreendidos. Posteriormente, outros dois envolvidos foram presos preventivamente em dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Chama a atenção o fato de que a vítima possuía laços de amizade com o empresário sequestrado e morto em novembro de 2022, evidenciando uma possível conexão entre os casos.