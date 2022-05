PCDF prende Irmãos do Pó e Rei da Telebrasília por tráfico milionário

A PCDF desarticulou um esquema criminoso usado para financiar, transportar, armazenas e distribuir centenas de quilos de cocaína

Nessa quarta-feira, 04, a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema criminoso usado para financiar, transportar, armazenas e distribuir centenas de quilos de cocaína. A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) mapearam, ao longo de três anos, a ação da quadrilha responsável por abastecer grandes traficantes do Centro-Oeste.

A Operação Sistema cumpre 14 mandados de prisão temporária e 60 de busca e apreensão no DF, com apoio de outras forças policiais de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A investigação revelou o sequestro de 56 bens móveis e imóveis, como 29 veículos, entre eles três Porsches e cinco jet skis. A Polícia Civil solicitou o bloqueio das contas bancárias de todos os alvos, incluindo um prédio inteiro na Vila Telebrasília.

A organização criminosa era dividida em dois núcleos, que funcionavam como um “sistema nervoso” do bando, exercendo a liderança das ações, o planejamento do transporte da cocaína, o armazenamento e a distribuição da droga.

O primeiro núcleo, sediado na Vila Telebrasília, era comandado por um homem conhecido como o “Rei” da região. O segundo ficava sob a responsabilidade dos “Irmãos do Pó”, que ditavam as ordens baseados em Samambaia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Faturamento milionário

De acordo com as diligências, a venda da droga fez com que os traficantes movimentassem pelo menos R$ 10,4 milhões nos últimos três anos. Os criminosos negociavam, geralmente, a compra dos carregamentos de cocaína no Mato Grosso do Sul e com o objetivo de desviar dos pontos de bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), utilizavam batedores ao longo do trajeto.

Os carregamentos chegavam escondidos em caminhões, após viagem em estradas pouco movimentadas e difícil acesso, e eram descarregados em uma propriedade rural na região de Uruaçu, em Goiás. Lá, os criminosos fracionavam a substância e revendiam a grandes e médios traficantes que atuam na capital do país. Parte da droga também tinha como destino outros estados do Centro-Oeste e Sudeste.

A polícia já havia dado dois duros golpes no esquema da organização, quando carregamentos de cocaína foram apreendidos. Em novembro do ano passado, em Uruaçu, GO, 300 quilos do pó estavam sendo transportados em um compartimento falso de um caminhão. A apreensão da segunda carga também aconteceu na cidade goiana, em 24 de fevereiro deste ano, quando 250 quilos da droga foram localizados pelos investigadores.