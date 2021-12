PCDF prende homens que roubaram supermercado em Vicente Pires

Ainda há foragidos; polícia pede ajuda da população para encontrar um dos autores

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na terça-feira (7), dois dos quatro autores de um roubo a supermercado em Vicente Pires. Na ocasião, no dia 6 de outubro, o quarteto adentrou o estabelecimento e rendeu funcionários e clientes com agressões e ameaças.

As prisões realizadas ontem são temporárias. Agentes também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão para continuar com as investigações. A PCDF identificou um terceiro membro e pede ajuda da população para encontrá-lo. Lucas Junio Sousa Santos, vulgo “Tutinha”, de 20 anos, já teve a prisão temporária decretada.





O fuzil que Lucas tem nas mãos é, na verdade, uma arma de airsoft. Ele também roubou um ônibus em novembro