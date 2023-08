PCDF prende homem que tentou matar o vizinho por causa de um cachorro

Segundo ele, seu pai espantou o cachorro do vizinho e este não gostou, humilhando o pai do autor na frente de toda a família.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu nesta segunda-feira (07) um jovem de 18 anos por homicídio. Segundo informações do caso investigado por meio da 19ªDP, o autor tentou matar seu vizinho, de 46 anos idade, após uma discussão entre a vítima e o pai do acusado por conta de um cachorro.

O caso aconteceu em uma chácara no Sol Nascente/Ceilândia. O réu confessou que tanto na casa do vizinho quanto na sua casa, existem dois cachorros, no entanto, o cachorro do vizinho costuma se soltar e fugir para sua casa.

Segundo ele, seu pai espantou o cachorro do vizinho e este não gostou, humilhando o pai do autor na frente de toda a família.

O autor confirmou que não conseguiu esquecer a humilhação sofrida por seu pai e, ontem (6), a vítima passou no local e ficou encarando para o mesmo, afirmando que iria lhe bater. Assim sendo, hoje (7), quando o jovem viu a vítima colocando o lixo na rua, foi para cima da mesma com um facão.

A vítima correu para o interior de sua residência, mas foi perseguida pelo autor que desferiu três golpes com o facão para matá-la, porém somente um golpe atingiu-a na cabeça.

A vítima está internada no Hospital Regional de Ceilândia. O facão utilizado no crime foi apreendido.

O autor responderá pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.