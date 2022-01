PCDF prende família que praticava roubos de carro

Foram presos dois irmãos, o filho de um deles e outros dois familiares, os quais, à época dos fatos, eram menores de idade

Uma associação criminosa envolvida em roubos e furtos de veículos do Distrito Federal, foi desmontada nesta terça-feira (18) pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos—DRF/Corpatri.

Segundo a investigação das autoridades, o grupo era formado por familiares, com pelo menos 12 registros de crimes praticados em um curto período de tempo, entre 30 de janeiro de 2021 até 16 de agosto do mesmo ano.

Dentre alguns dos crimes, se destacam o roubo de uma farmácia no Sudoeste e de um veículo no estacionamento de um hospital no Lago Sul. Ao todo, cinco roubos de veículos e três furtos foram praticados no decorrer do ano de 2021

O grupo tinha um padrão no modo de agir. Utilizavam os carros roubados como apoio para a prática de outras ações. As autoridades conseguiram imagens de circuitos de segurança que flagraram vários delitos praticados pelo grupo.

Foram presos dois irmãos, o filho de um deles e outros dois familiares, os quais, à época do fato, eram menores de idade.