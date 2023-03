Cafe de La Musique é flagrado furtando energia

O volume de energia recuperado foi de 60 MWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 332 residências pelo período de um mês

Em mais uma etapa da operação ‘Happy Hour”, a Neoenergia Brasília descobriu que a filial do DF de uma das casas de festas mais famosas do Brasil, o Cafe de La Musique, estava furtando energia. O processo apontou irregularidades no consumo sem registro de medição no estabelecimento, que fica no Setor de Clubes Sul.

O volume de energia recuperado foi de 60 MWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 332 residências pelo período de um mês.

A irregularidade foi desfeita e o sistema de medição do local foi regularizado. Toda a anergia não medida e consumida será cobrada por meio de um processo administrativo.

Investigação

O estabelecimento do Cafe de La Musique foi mapeado após análise do centro de inteligência da Neoenergia e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora foi auxiliada por softwares, que são associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição.

“Nossa área de inteligência identificou que havia fraude na unidade consumidora, fomos até o local e constatamos a irregularidade”, explicou Luiz Paulo Marinho, gerente de Proteção da Receita da Neoenergia. “Ações como essa evitam maiores prejuízos, não apenas à empresa, mas à sociedade, afinal, a irregularidade cometida por essas pessoas impacta diretamente na fatura de energia de todos os brasilienses”, finalizou ele.

Operação ‘Happy Hour’

Iniciada em julho do ano passado, a operação ‘Happy Hour’ já teve outras duas fases, onde a Neoenergua Brasília encontrou estabelecimentos do ramo de bares e restaurantes com irregularidades na medição consumida e mensurada pelos medidores de energia.

Na primeira, o Responsa, bar localizado na Asa Sul, teve a fraude constatada. O volume de energia recuperado foi de 250 mil kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 1.400 residências por um mês. Poucos dias depois, mais quatro estabelecimentos foram pegos. Três deles estão localizados na Asa Sul e outro em Águas Claras. O volume de energia recuperado foi de 1.043 milhões de kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 5.800 residências por um mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população que frequenta esses estabelecimentos. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.