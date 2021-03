PCDF prende dupla por tráfico de drogas na Ceilândia

Os agentes da 19ª DP identificaram os dois homens, 19 e 22 anos, como fornecedores de entorpecentes e que eles estariam abastecendo os pequenos traficantes da cidade

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, na tarde desta quarta-feira (17), a prisão em flagrante de dois homens sob a acusação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, na Ceilândia.

Os agentes da 19ª DP identificaram os dois homens, 19 e 22 anos, como fornecedores de entorpecentes e que eles estariam abastecendo os pequenos traficantes da cidade. De acordo com as informções, a dupla repassou drogas para dois adolescentes apreendidos pela 19ª DP no início da noite de ontem (16).

Durante a ação policial, cerca de 1kg de skunk, porções de maconha, cerca de 300g de cocaína, duas balanças de precisão, um revólver calibre 38, seis munições intactas, dinheiro em espécie e material para cortar a droga foram apreendidos.

Os detidos foram levados para a carceragem da PCDF e vão aguardar audiência de custódia.