PCDF prende dois homens por homicídio no Recanto da Emas

Após discussão entre três amigos, dois deles esfaquearam a vítima que tentou correr mas foi alcançada e não resistiu aos golpes

Por Tereza Neuberger

Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)l, por meio da 27ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Seção de Crimes Violentos (Sic Vio) prendeu dois homens, um de 26 anos e outro de 43 anos, por esfaquear um amigo após uma discussão no Recanto da Emas.

O homicídio ocorreu em abril deste ano quando os dois amigos na companhia da vítima estavam, juntamente com outras pessoas, ingerindo bebida alcoólica em uma praça localizada na Quadra 405, do Recanto das Emas. De acordo com o delegado chefe da 27ª DP, Pablo Aguiar, em determinado momento os envolvidos deram início a uma discussão.

Em meio à discussão os dois investigados atacaram a vítima de 34 anos, que ainda tentou correr, porém foi alcançada, momento em que os outros dois homens desferiram vários golpes de facadas. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Os mandados de Prisão Preventiva em desfavor dos dois acusados foram expedidos pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. Os dois homens presos nesta segunda-feira (13) já possuíam passagens pela polícia. “Salienta-se que ambos os investigados já possuem antecedentes no tocante a crimes de roubo a transeunte, furto de veículo e tráfico de substância entorpecente.” destaca o delegado.