PCDF prende dois empresários por receptação

Policiais recuperaram parte de uma mercadoria que foi roubada em 7 de junho

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Fausse Beauté na manhã desta quarta-feira (23). Durante a ação, a equipe prendeu dois empresários de uma grande rede de farmácias do Distrito Federal pela prática do crime de receptação qualificada.

Em 7 de junho, três pessoas armadas assaltaram uma farmácia localizada na região do Sudoeste. O grupo roubou diversos produtos, especialmente cosméticos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 60 mil.

Após a data do crime, a equipe da Polícia Civil passou a realizar diligências com o intuito de identificar os autores e localizar os produtos roubados. Após serviços de inteligência e monitoramento, foi possível descobrir que os produtos roubados estavam sendo comercializados em três lojas de uma rede de farmácias localizadas nas cidades do Guará, Taguatinga e Samambaia.

Os investigadores foram aos locais indicados e encontraram 350 produtos roubados, que estavam sendo comercializados nas farmácias dos empresários suspeitos.

A dupla foi presa e autuada em flagrante pelo crime de receptação, cuja pena é 3 a 8 anos de prisão. Eles foram conduzidos ao cárcere da Polícia Civil, local em que permanecem à disposição da Justiça. Os produtos localizados foram apreendidos e restituídos à vítima.