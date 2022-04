PCDF prende colombianos por extorsão

O filho da vítima pegou um empréstimo de dinheiro a juros com a organização criminosa e não estava conseguindo arcar com o pagamento

Um casal colombiano foi preso ontem (29) acusados de extorsão e organização criminosa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

De acordo com a corporação, o homem, de 30 anos, e a mulher, de 21 anos, haviam sido trazidos da cidade de Cali para trabalhar como cobradores de um agiota. Eles estavam extorquindo um homem de 59 anos por uma dívida do filho do idoso.

O filho da vítima pegou um empréstimo de dinheiro a juros com a organização criminosa e não estava conseguindo arcar com o pagamento. Temendo por sua vida, ele fugiu.

Sem conseguirem encontrar o homem, a dupla passou a cobrar diariamente o idoso. Com medo, o homem pagava todos os dias com algum valor que ele tinha consigo no momento.

No total, ele já havia pago cerca de R$ 650. Porém, os criminosos nunca o informavam o valor da dívida. Ao menos quatro pessoas atuavam fazendo essas cobranças, todos eles colombianos.

No início desta semana, ao ser cobrado e não ter dinheiro no momento, a vítima foi até a 38ª Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ele teria sido ameaçado por um dos criminosos que disse que “era para ela dar seus pulos, lavar seus carros e conseguir dinheiro, senão o grupo criminoso iria tomar outro tipo de providência”.

Foi então que a PCDF deflagrou a Operação Bacrim, que significa “organização criminosa” em espanhol.