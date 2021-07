PCDF prende casal que agrediu idosa de 78 anos

A idosa foi socorrida e internada no Hospital Regional de Sobradinho. O casal já responde a outras ocorrências da mesma natureza contra a vítima

Na quinta-feira (1º), a Polícia Civil do DF soube que uma idosa de 78 anos, moradora da Fercal, havia sido vítima de violência doméstica praticada pela própria filha e genro dela, 52 e 72 anos, respectivamente.

De acordo com as investigações, o casal teria passado a tarde ingerindo bebida alcoólica e, em seguida, foram até a residência da idosa, oportunidade em que a senhora reclamou da conduta do casal, que estavam embriagados.

Nesse momento, o casal passou a agredi-la com violência e a proferir ameaças e xingamentos contra a idosa. As agressões provocaram diversas lesões corporais no rosto, nas pernas e braços da vítima.

A idosa foi socorrida e internada no Hospital Regional de Sobradinho. O casal já responde a outras ocorrências da mesma natureza contra a vítima, o que levou a Justiça a decretar medidas protetivas em relação às ocorrências anteriores, porém, o casal desobedeceu a ordem judicial.

“A filha e o genro da idosa irão responder por violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaças e descumprimento de medida protetiva, todos os crimes agravados em razão da idade da vítima”, destaca o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

Com informações da PCDF