PCDF prende autor de roubo a banco foragido da Justiça

Ele estava foragido há mais de 10 anos do sistema prisional de Passo Fundo/RS, procurado pelo crime de roubo a banco

A PCDF, através do Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), em ação integrada comandada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), realizou a prisão no dia de hoje (2), na região de Águas Claras/DF, de um indivíduo foragido há mais de 10 anos do sistema prisional de Passo Fundo/RS, procurado pelo crime de roubo a banco na cidade de Passo de Torres/SC.

No DF, usava documentos pessoais do irmão. Na abordagem o foragido resistiu ao uso de algemas, mas foi contido pela equipe. As Equipes de Capturas da DCPI vêm realizando operações semanais em busca de indivíduos com Mandados de Prisão em aberto.