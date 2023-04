PCDF prende atores pornôs suspeitos de extorsão

Os suspeitos vão responder pelos crimes de extorsão, e podem ser condenados a até 15 anos de prisão para cada vítima identificada

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a operação Laqueus (armadinha, em latim) nesta quinta-feira (13) que resultou na prisão de dois atores pornôs suspeitos de extorquir homens casados no DF e em mais cinco estados. Eles foram detidos em São Paulo. A operação foi conduzida pela 5ª DP do DF, com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Os suspeitos faziam anúncios em sites de garotos de programa para atrair vítimas. Por meio de troca de mensagens, ganhavam a confiança e levantavam informações pessoais. Além disso, pediam fotos íntimas, que depois seriam usadas em chantagem. Segundo a investigação, eles buscavam pessoas com condições financeiras elevadas e que fossem casados.

As vítimas eram de Brasília-DF, Macaé-RJ, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, Florianópolis-SC, São Paulo-SP e Maringá-PR. Na capital federal, as vítimas eram empresários e servidores públicos do alto escalão.

Além dos dois mandados de prisão temporária, também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, depois de conseguir o material das vítimas, os suspeitos pediam transferências bancárias, com valores que iam de R$ 3 mil a R$ 10 mil. Caso o pagamento não fosse realizado, ameaçavam expor o material aos familiares. Os atores pornôs ainda buscavam na internet dados dos homens casados, como endereço, nome completo e profissão.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de extorsão, e podem ser condenados a até 15 anos de prisão para cada vítima identificada.