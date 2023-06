No local, havia 12 casas em construção sem o devido licenciamento ambiental, além do parcelamento irregular do solo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (05), a segunda fase da Operação Gaia, que teve como alvo um condomínio em construção em uma Área de Proteção Ambiental em Vicente Pires.

No local, havia 12 casas em construção sem o devido licenciamento ambiental, além do parcelamento irregular do solo e supressão de vegetação nas proximidades de um córrego.

A ação contou com o apoio de outras unidades do Departamento de Polícia Especializada e da Divisão de Operações Aéreas da PCDF, além do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e do DF Legal.

No total, foram presas 16 pessoas responsáveis pelas construções. Ainda ficou constatado que no local ainda havia o crime de furto de energia elétrica. Na primeira fase da operação, deflagrada na última sexta-feira (02), foram presas 11 pessoas em Sobradinho.