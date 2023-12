PCDF prende 12 durante Operação no Gama e Santa Maria

Nos dias 1 e 2 de dezembro, a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF deflagrou a Operação PCDF na Comunidade nas Regiões Administrativas do Gama e de Santa Maria. A ação, coordenada pelo Departamento de Atividades Especiais – Depate, contou com a participação de 200 policiais civis, resultando na repressão a crimes diversos.

Nesta edição, foram cumpridos 12 mandados de prisão contra autores de crimes como estupro, roubo, furto e Maria da Penha. Contra um adolescente foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Além disso, foram realizadas cerca de 100 abordagens policiais.

Como parte das ações da operação, o Instituto de Identificação manteve o Posto de Identificação de Santa Maria em funcionamento no sábado (2), das 8h às 14h, para a emissão da Carteira de Identidade Nacional – CIN, facilitando o acesso da comunidade a esse documento.

A Operação PCDF na Comunidade, estrategicamente planejada, envolveu a atuação integrada de diversas unidades da PCDF, demonstrando o comprometimento da instituição em fortalecer a segurança e reprimir atividades criminosas nas áreas estratégicas do Distrito Federal. Essa é apenas uma etapa e novas operações serão realizadas em outras Regiões Administrativas, consolidando a atuação firme e eficaz da PCDF.