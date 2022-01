PCDF, PMDF e DF Legal realizam operação conjunta na Asa Norte

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, bem como uma apreensão significativa de crack.

Na última segunda-feira, 17, a Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, juntamente com o DF Legal, realizaram uma operação conjunta simultânea nos locais popularmente conhecidos como “Invasão do CEUB” e “Invasão da Casa Ceará”, situados na Quadra 909/910 da Asa Norte.

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, bem como uma apreensão significativa de crack.

Foram autuados, ainda, mais três pessoas em flagrante por porte de droga para consumo próprio e porte de arma branca.