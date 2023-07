PCDF localiza casal que escondeu 50 kg de drogas em um quarto de hotel

Na residência do casal, em Goiânia, foram aprendidos 50 aparelhos celulares, uma arma de fogo, e 247 mil reais em espécie

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou e prendeu no último dia 3 de junho, um casal de traficantes suspeitos de abastecer o Distrito Federal com grandes quantidades de maconha e haxixe. A investigação teve início em novembro de 2021, quando policiais da Coordenação de Repressão às drogas (CORD) encontraram cerca de 50 kg de maconha e haxixe num quarto de hotel em Águas Claras.

No apartamento do casal, localizado no bairro de Vila Luciana, em Goiânia, foram aprendidos 50 aparelhos celulares, uma arma de fogo, um contadora de células e 247 mil reais em espécie. Investigados desde novembro de 2021, o casal alugou um quarto de hotel em Águas Claras com documentação falsa para instruir o contrato. Ao entrarem no apartamento, que estava sem os hóspedes, para conter um vazamento de água, os funcionários encontraram 50 kg de drogas.

Após intensa investigação, os suspeitos foram identificados e descobriu-se que o casal vivia em Goiânia e se deslocavam ao Distrito Federal regularmente para transportar drogas. Os investigados fugiram, e só tiveram o paradeiro identificado na semana passada, quando foram cumpridos os mandados de prisão preventiva, com o auxílio do DENARC GO.