PCDF investiga suposto vazamento de provas e gabarito

Certame para os cargos de agente e escrivão da corporação ocorreram no último fim de semana, após adiamentos devido à pandemia

A Polícia Civil (PCDF) abriu investigação para apurar o suposto vazamento das provas objetivas e do gabarito do concurso da corporação. Os exames foram aplicados no último fim de semana.

As imagens da prova circulam na internet. As redes sociais trazem também uma informação de que o gabarito teria vazado desde o último dia 4 — as provas foram aplicadas nos dias 21 e 22.

Estudantes relatam supostas fraudes. Foto: Reprodução/Facebook

Imagem com a data relatada pelo estudante ao lado. Foto: Reprodução/Facebook

Devido às polêmicas e às supostas fraudes, estudantes entraram com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pedindo anulação das provas.

O concurso é cercado de atribulações, a começar pelos adiamentos devido à pandemia do novo coronavírus. As provas deveriam ter sido aplicadas em abril deste ano, mas precisaram ser adiadas por questão de saúde pública. Isso fez com que muitos candidatos de fora do Distrito Federal desistissem da prova.

Quando a data das provas objetivas enfim chegou, estudantes relataram atrasos na abertura de portões, falta de fiscalização e outras anormalidades durante a aplicação dos exames.

O Cebraspe, banca que organizou as provas, negou vazamento de gabarito e disse que vai buscar responsabilizar os responsáveis por estas acusações. “O Cebraspe informa que ainda não foi notificado sobre a ação e, quando for, responderá nos autos do processo. Contudo, o Centro adianta que não há nenhum vazamento de gabarito relacionado aos certames para os cargos de Agente e de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e que tomará as medidas cabíveis contra o autor da ação por expor o Cebraspe, tendo em vista que não é a primeira vez que esse possui interpretações equivocadas e age de forma temerária para inflamar os candidatos, a imprensa e a sociedade em geral, na tentativa de tumultuar os certames sob responsabilidade desta instituição”, disse o órgão.