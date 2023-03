PCDF investiga lavagem de dinheiro em ‘verdurão’

Os alvos da operação poderão responder por crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de bens

Na manhã desta quarta-feira (1), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de lavar cerca de17 milhões de reais por meio de um ‘verdurão’. Ao total, 16 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF, em Goiás e também em Minas Gerais.

Os alvos são membros de uma família de empresários que atuam em diversos setores, e dentre os endereços onde estão sendo cumpridos os mandados estão as empresas, escritórios e residências dos alvos da operação.

Segundo a investigação, há indícios do envolvimento de membros da família de empresários com movimentações financeiras no ‘verdurão’, que indicam sonegação fiscal e comercialização irregular de vale-alimentação por meio de uma empresa de fachada.

Além disso, foi percebido que o padrão de vida declarado por alguns investigados não condiz com os valores movimentados nas contas correntes vinculadas à empresa central da investigação, que não tinha sede própria para comercialização de produtos.

Os alvos da operação poderão responder por crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de bens, direitos e valores. Caso condenados, os investigados poderão pegar até 23 anos de prisão.