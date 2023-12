PCDF investiga esquema de corrupção entre servidores do Detran-DF

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes localidades

Uma operação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), busca desmantelar um esquema de corrupção que envolve funcionários públicos suspeitos de receber propina para favorecer empresários e aprovar inspeções veiculares irregulares.

No total, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes localidades, incluindo Brazlândia, Taguatinga, Lago Norte e Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal.

As ações se estendem tanto às residências dos investigados quanto às sedes das empresas credenciadas pelo Departamento de Trânsito (Detran), além do Núcleo Regional de Trânsito de Brazlândia.

Além da execução dos mandados, foi determinada a suspensão do exercício da função pública por parte dos servidores envolvidos. Adicionalmente, eles estão proibidos de acessar as dependências do local de trabalho.