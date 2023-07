PCDF investiga assassinato de casal ocorrido em 2021

A investigação está em andamento para apurar a responsabilidade e a participação dos suspeitos nos assassinatos

A Operação Vindicta foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em conjunto com a de Goiás (PCGO) e com as Corregedorias das Polícias Militar do DF e de Goiás e do Ministério Público do DF (PMDFT). Assim, oito mandados de prisão temporária estão sendo cumpridas nesta quinta-feira (13), no DF, Luziânia, Vaparaíso, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade.

Os alvos da operação são sete militares da PMGO e um policial militar aposentado da PMDF, supostamente envolvidos em um duplo homicídio ocorrido no Riacho Fundo 2 no dia 15 de fevereiro de 2021. Naquela ocasião, um homem de 24 anos e sua namorada, de 23, foram brutalmente assassinados com cerca de 30 tiros de arma de fogo.

O crime aconteceu em plena luz do dia e em uma via pública. De acordo com a investigação, o rapaz estava envolvido com tráfico de drogas e um homicídio em Goiás, o que pode ter sido o motivo do crime, e a namorada não tinha histórico criminal.

