PCDF incinera 2 toneladas de drogas nesta terça (6)

Nesta terça-feira (6), a Polícia Civil (PCDF) vai incinerar cerca de duas toneladas de drogas diversas. É a primeira incineração de 2021.

A droga será transportada até uma empresa de incineração de lixo especial, situada em Santo Antônio do Descoberto-GO. Agentes do Detran também apoiam a operação, atuando na escolta do comboio.

Segundo a PCDF, maconha, cocaína, crack e skunk são as drogas a serem incineradas.