PCDF identifica mulher encontrada morta às margens de rodovia

A vítima morava no Condomínio Del Lago e foi estrangulada com um fio de carregador, além de apresentar marcas de agressão pelo corpo

Por Tereza Neuberger

[email protected]

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o corpo encontrado às margens da DF-001 na região do Itapoã, na manhã desta terça-feira (02) é de Carla Jeane de Lima, de 45 anos. A vítima foi encontrada com um fio de carregador enrolado no pescoço e em seu corpo havia sinais de agressão.

Ciclistas que passavam pelo local avistaram o corpo de Carla Jeane de Lima no meio do matagal, e acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal. A equipe informou que ao chegar no local o corpo foi encontrado com um cabo de celular na cor rosa enrolado com duas voltas no pescoço da vítima e uma toalha por cima. A corporação informou ainda que o corpo da vítima também apresentava sinais de violência, possuía escoriações, sangramento no nariz e edema no abdômen esquerdo.

Segundo as investigações, o corpo de Carla Jeane apresentava sinais de que ela havia sido morta pouco antes do corpo ter sido encontrado às margens da rodovia, perto do km 09. A vítima estava desaparecida, era usuária de drogas e morava no Condomínio Del Lago, de acordo com a família.

Próximo ao local onde o corpo da vítima foi encontrado, a polícia encontrou um carro modelo Gol, de cor azul, abandonado, e investiga se esse veículo tem alguma ligação com o crime. O carro abandonado estava com a placa traseira adulterada, foi recolhido e passará por perícia. Três homens prestaram depoimento na delegacia e foram liberados em seguida.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), segue investigando o caso que foi registrado como homicídio na 6ª Delegacia de Polícia, mas ainda não considera descartar a hipótese de feminicídio.