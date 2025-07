PCDF e Neoenergia descobrem furto de energia em parque aquático no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia), em parceria com a equipe técnica da Neoenergia, realizou nesta quinta-feira (3) uma operação para investigar um furto de energia elétrica em um parque aquático situado no km 1 da DF-190, região de Água Quente.

Durante a fiscalização, foi encontrada uma ligação clandestina sofisticada, conectada diretamente à rede pública de distribuição. A estrutura irregular contava com poste próprio, transformador e cabos que reduziam a tensão elétrica, tudo instalado sem autorização da distribuidora e sem projeto técnico aprovado.

O proprietário do estabelecimento confessou que utiliza o sistema ilegal há cerca de oito anos, sem arcar com os custos do consumo elétrico. Segundo a Neoenergia, o prejuízo causado ultrapassa R$ 600 mil, considerando o alto consumo dos equipamentos do parque, que chega a receber até 600 visitantes por dia.