PCDF divulga retrato falado de acusado de estupro

O crime teria ocorrido no dia 26 de julho deste ano, no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou nesta segunda-feira (13) retrato falado de um homem suspeito de cometer estupro no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O crime teria ocorrido no dia 26 de julho deste ano.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) à época. Segundo a PCDF, o homem aparenta ter entre 28 e 30 anos de idade e aproximadamente 1,70 m de altura. Veja o retrato: