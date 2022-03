PCDF divulga imagens de suspeitos de cometerem homicídio

O crime ocorreu entre a noite do dia 28 de fevereiro e na manhã do dia 01 de março, no interior de uma residência localizada no Condomínio Del Lago

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, divulgou a imagem de Franciel Teles Vieira de Sá, 25 anos, e Alan Lucas da Silva Xzavier, 23 anos. Os dois são suspeitos de homicídio, há um mandado de prisão temporária em aberto. O crime ocorreu entre a noite do dia 28 de fevereiro e na manhã do dia 1 de março, no interior de uma residência localizada no Condomínio Del Lago, Itapoã. O cadáver da vítima, uma mulher de 45 anos, foi transportado até as margens da rodovia DF 001, sentido Itapoã/Sobradinho, depois do Itapoã Parque, onde foi deixado. A divulgação das fotografias dos supostos autores busca encontrar informações para ser possível localizar o paradeiro deles. A PCDF disponibiliza de canais de denúncia on-line no site: pcdf.df.gov.br e o Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita e o sigilo absoluto da informação.