PCDF divulga imagens de suposto estuprador

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quinta-feira (23), imagens do suspeito de estuprar e ameaçar uma jovem na Asa Sul ontem.

O homem teria ameaçado a vítima com uma facão e a obrigado a fazer sexo oral. A jovem ia para o trabalho, por volta das 6 da manhã, quando o homem a abordou na quadra 713 da Asa Sul.

Caso alguém tenha informações sobre a identidade e/ou paradeiro do suspeito, ligue imediatamente no 197 ou entre em contato, via whatsapp, com a 1ª DP no número 61-3207-6336.