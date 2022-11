PCDF divulga imagens de assalto em ônibus

Após o roubo o marginal empreendeu fuga, porém câmeras de segurança registraram as imagens do infrator.

A 35 Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vem investigando um assalto ocorrido a um ônibus de transporte coletivo da empresa Piracicabana.

O crime aconteceu dia 16 de outubro, às 20h50 min., enquanto o mesmo trafegava pela AR 13 de Sobradinho II.

O criminoso, fazendo uso de uma arma de fogo, embarcou no ônibus e em seguida anunciou o assalto, rendendo as vítimas e roubando bens.

Portanto, qualquer cidadão que puder colaborar com as investigações identificando o infrator, poderá colaborar ligando de forma anônima no número 197 da polícia civil.