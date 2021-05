PCDF divulga imagens de acusados de roubo que dopavam vítimas

Em 15 de abril duas integrantes de uma associação criminosa foram presas

Após a conclusão das investigações da “Operação Princesa Aurora”, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou as imagens de cinco foragidos, acusados de cometerem vários roubos nas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras.

Em 15 de abril duas integrantes de uma associação criminosa foram presas. O grupo é investigado por realizar roubos, usando muita violência contra as vítimas. De acordo com a PCDF, as vítimas eram atraídas para beber com as suspeitas e, posteriormente, eram dopadas com Clonazepam. Em seguida, com as vítimas inconscientes, o grupo cometia os roubos.

No decorrer das investigações da 23ªDP, foram identificados mais cinco integrantes do grupo, dentre eles uma menor de idade e a líder, Shirley Marinho da Silva, denunciada por sete roubos nas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras.

Todos foram denunciados pelo Ministério Público por roubo qualificado, corrupção de menores e associação criminosa, sendo expedidos mandado de prisão preventiva para os quatro maiores, que seguem foragidos. A PCDF divulga a fotografia dos foragidos e solicita colaboração da população para prisão dos envolvidos.

A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita e anônima.