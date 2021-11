PCDF divulga imagem de foragido da Justiça

Itemar Rodrigues dos Santos, 57, está foragido e é acusado de cometer importunação sexual no estacionamento do hipermercado Extra

Por Juliana Pimentel

[email protected]

A PCDF, através da 1 DP (Asa Sul), divulgou uma fotografia do foragido Itemar Rodrigues dos Santos, 57. O homem é acusado de importunação sexual, ocorrida no estacionamento do supermercado Extra no dia 3 de novembro.

As investigações indicam que o foragido é flanelinha e costuma frequentar estacionamentos dos hipermercados Extra e Carrefour do Park Shopping, no Guará.

A prisão preventiva do acusado foi expedida pela 3ª Vara Crimina de Justiça do DF, nesta quinta-feira, 18.

Denuncie

Os canais de denúncia online estão disponíveis no site oficial da PCDF. Além disso, é possível realizar a denúncia através do Disque Denúncia (197). A ligação é gratuita e com garantia de sigilo absoluto da informação.

