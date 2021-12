PCDF divulga fotografia de homem acusado de homicídio

O homem foi espancado até a morte por três homens. Entre eles, Érico. Eles deram socos, pontapés e golpes de barra de ferro na vítima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª DP (Guará), divulga imagem de Erico Adann Cardoso Coelho, 23 anos. Ele é apontado como terceiro acusado da morte de um homem, 48.

A vítima trabalhava com recolhimento de material reciclável na região do Guará. O crime ocorreu no dia 11 de dezembro. Erico e dois comparsas, que já estão preso agrediram o homem com socos, pontapés e com uma barra de ferro, no interior de um ferro velho localizado na QE 40.

A vítima, que foi socorrida ao Hospital de Base, mas não aguentou e morreu em razão das agressões. Os envolvidos alegaram que indivíduo foi agredido em razão de ser suspeito de furtar, no dia anterior ao homicídio, fios de cobre do ferro velho que pertencia a um dos

autores. Policiais da 4ª DP continuam em diligência visando a prisão do foragido.