PCDF divulga foto de suspeito de abusar sexualmente de criança

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está a procura de Luís Medrado, de 56 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos. O crime teria acontecido no último sábado (04), no Riacho Fundo.

De acordo com a PCDF, o homem homem aproveitava de momentos em que estava sozinho com a criança para praticar os abusos. O caso foi flagrado e denunciado pela mãe da vítima.

Segundo o delegado Lúcio Valente, da 29ª delegacia, esse não teria sido o primeiro abuso. “O autor aproveitava a confiança da mãe da vítima e chegou a ameaçar a criança para que não contasse sobre o abuso”, ressaltou.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local o homem já havia fugido. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames.

Nesta terça-feira (07), a Justiça determinou a prisão temporária de Luís, que trabalha como pedreiro. Equipes da polícia realizaram buscas em diversos endereços relacionados ao suspeito, mas ele não foi encontrado.

Foto: Divulgação / PCDF