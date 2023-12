PCDF desmantela tráfico de drogas no Riacho Fundo II

Durante a ação, cinco criminosos foram detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da dedicada equipe da 29ª Delegacia de Polícia (DP) no Riacho Fundo, deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Retomada, visando combater o tráfico ilícito de entorpecentes na Praça da QN 8F, Riacho Fundo II.

Uma adolescente foi apreendida, e um casal acabou preso por envolvimento no crime de tráfico de drogas. Os policiais civis apreenderam diversas porções de maconha, cocaína e crack, já fracionadas para a venda, além de celulares, máquinas de cartão e um simulacro de arma de fogo.

As investigações conduzidas pela Seção de Repressão a Drogas (SRD) da 29ª DP resultaram em um minucioso relatório que evidenciou a associação estável e permanente dos cinco investigados para a venda de entorpecentes na Praça da QN 8F, Riacho Fundo II/DF. Essa atividade criminosa transformou algumas residências em verdadeiras “bocas de fumo”. O endereço é reconhecido como um dos berços de uma facção criminosa local, com histórico de alta periculosidade, levantando a suspeita de que os investigados possam ser integrantes dessa facção.

Diante das conclusões da investigação, o juiz da 2ª Vara de Entorpecentes de Brasília expediu cinco mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos suspeitos. Segundo as apurações, os investigados possuem histórico de reincidência na prática de crimes, destacando-se o tráfico de drogas.

A Operação Retomada contou com a participação de cerca de 80 policiais civis, com apoio fundamental da Divisão de Apoio Logístico e Operacional (Dalop/Depate), da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE).