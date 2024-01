PCDF desmantela rede privada de câmeras que realizava monitoramento ilegal no DF

As imagens resultantes desse monitoramento indiscriminado eram divulgadas em um site e em um perfil no Instagram, sendo comercializadas por R$ 150 por consulta

Agentes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (31/1), uma operação que resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em diferentes áreas do Distrito Federal, com o objetivo de desmantelar uma rede privada de câmeras que realizava monitoramento ilegal dos fluxos de veículos, através da captura de placas.

As câmeras instaladas possuíam leitores de caracteres e programação de inteligência artificial, garantindo o reconhecimento preciso das placas dos veículos. Essa tecnologia permitia o mapeamento detalhado e a captura de imagens dos trajetos e rotinas das pessoas.

Apesar das alegações nas propagandas de que o serviço visava colaborar na recuperação de veículos roubados, uma investigação conduzida pela polícia revelou práticas ilícitas. Os agentes, como parte da apuração, adquiriram acesso ao sistema utilizando o nome “Papai Noel”. Após efetuarem o pagamento via Pix, receberam por e-mail um relatório contendo imagens de oito ocasiões em que o veículo de um dos delegados da 9ª Delegacia de Polícia transitou por diferentes vias do Distrito Federal.