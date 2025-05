PCDF desmantela quadrilha que traficava drogas em Samambaia Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (15/5), seis pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas em Samambaia Norte.

Segundo as investigações, o bando comandava a venda de entorpecentes nas quadras 215, 413 e 415 da região. A comercialização ocorria tanto presencialmente quanto por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, celulares, notebooks e dinheiro em espécie. Parte dos eletrônicos era proveniente de roubos e furtos, de acordo com a corporação.

Entre os presos está Maxwell, apontado como um dos líderes do esquema, que costumava exibir nas redes sociais uma rotina de luxo com ostentação de dinheiro, joias, bebidas e viagens.

Os detidos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. A PCDF segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.