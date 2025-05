PMDF apreende adolescentes e prende dois homens por posse ilegal de arma em festa no DF

Seis pessoas foram detidas na noite desta quarta-feira (15), em São Sebastião, no Distrito Federal, durante uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de armas de fogo. Entre os detidos estão quatro adolescentes e dois homens adultos.

As equipes do Grupo Tático Operacional 41 (GTOP 41) e do Grifo 03 do PATAMO Alfa chegaram ao local após denúncias de moradores, que relataram desordem e a presença de menores exibindo armas em uma festa. Imagens divulgadas em redes sociais reforçaram a suspeita.

Com autorização do responsável pelo imóvel, os policiais entraram no apartamento e encontraram duas armas do tipo garrucha. Todos os presentes foram conduzidos às delegacias. Os adolescentes foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), enquanto os dois adultos foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia.

Durante os procedimentos, dois menores assumiram a posse das armas. Um deles portava um celular com registro de extravio no site da Anatel. Além disso, um dos adultos detidos possuía dois mandados de prisão em aberto.

As armas, o celular e os envolvidos foram entregues às autoridades competentes para as providências legais.