PCDF desmantela grupo que usava nomes de políticos em golpes online

A ação resultou na execução de oito mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, na manhã desta terça-feira (27), a operação “Alto Escalão 2” com o intuito de desmantelar um grupo que se passava por 17 senadores e deputados para cometer golpes em redes sociais.

Com o apoio das polícias civis do Piauí (PCPI) e do Maranhão (PCMA), a ação resultou na execução de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon (MA) e Teresina (PI). O objetivo principal é aprofundar as investigações e identificar todos os membros dessa organização criminosa que atua em todo o país, especializando-se em crimes de fraude eletrônica.

De acordo com o inquérito, o grupo criminoso é composto por um homem de 26 anos e quatro mulheres, com idades entre 22 e 43 anos. Eles são apontados como os responsáveis por entrar em contato com as vítimas, se passando por políticos, especialmente senadores, através de perfis falsos no WhatsApp.

O delegado Ataliba Neto, da 5ª Delegacia de Polícia, explicou que os golpistas, fazendo-se passar por parlamentares, entravam em contato com as vítimas informando sobre uma doação disponível. Porém, alegavam que, devido a um prazo prestes a expirar, era necessário que as vítimas efetuassem um depósito em dinheiro para o motorista de um caminhão, onde os produtos estariam, a fim de que pudessem ser entregues na região da vítima.

Durante as investigações, foram identificados os seguintes parlamentares como vítimas desse esquema fraudulento:

Senadores:

Humberto Costa, PT-PE

Paulo Paim, PT-RS

Teresa Leitão, PT-PE

Ana Paula Lobato, PSB-MA

Carlos Viana, Podemos-MG

Soraya Thronicke, União-MS

Marcio Bittar, União-AC

Esperidião Amin, PP-SC

Luis Carlos Heinze, PP-RS

Marcelo Castro, MDB-PI

Vanderlan Cardoso, PSD-GO

Deputados:

André Janones, Avante-MG

Rogério Corrêa, PT-MG

Natalia Bonavides, PT-RN

Diego Andrade, PSD-MG

Prefeitos:

Amazan Silva, Jardim do Seridó – RN

Paulo Roberto Leite de Arruda, Vitória de Santo Antão – PE

As investigações tiveram início em junho de 2023, quando alguns dos senadores vítimas procuraram a delegacia para relatar os golpes cometidos em seus nomes. Os envolvidos devem responder pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade e estelionato, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de reclusão.