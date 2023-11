PCDF desmantela fraude em escolas públicas

A operação, que está em andamento, envolve a execução de 17 mandados de busca e apreensão

Nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Sonserina com o objetivo de investigar a suspeita de direcionamento de contratações de empresas pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Sobradinho e por algumas escolas da região, bem como o possível pagamento de vantagens indevidas aos gestores das unidades escolares.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem que práticas ilícitas semelhantes às descobertas durante a Operação Hogwarts, realizada no final de 2022, estavam ocorrendo na Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho.

Conforme as informações obtidas, as verbas provenientes de emendas parlamentares destinadas ao Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) estavam sendo direcionadas, desde o início, para a realização de serviços e compra de materiais por empresas previamente selecionadas e ligadas aos gestores da Coordenação Regional.

A operação está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep).