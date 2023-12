PCDF desarticula organização criminosa especializada em roubos de veículos

Após subtraírem veículos, pertences e celulares, as vítimas eram abandonadas em locais isolados na região do entorno de Goiás

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio das unidades vinculadas à Corpatri, realizou hoje uma operação policial que resultou na desarticulação de uma associação criminosa especializada em roubos de veículos com restrição à liberdade das vítimas.

A ação, que contou com a participação de agentes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV 1), tinha como objetivo cumprir sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão expedidos pela Justiça do DF. Três alvos foram localizados e presos preventivamente, enquanto dois suspeitos permanecem foragidos e dois foram mortos em confronto anterior com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

As investigações revelaram que os criminosos utilizavam armas de fogo para cometer os roubos, contando com a participação de no mínimo três membros da associação. Um carro de apoio era empregado para identificar e monitorar as vítimas escolhidas. Posteriormente, dois comparsas armados executavam os assaltos, mantendo as vítimas como reféns por algum tempo.

O delegado Konrad Rocha, da DRFV 1, destacou que nos últimos seis meses deste ano, os criminosos concentraram seus roubos na região Sul do DF, principalmente nas cidades de Santa Maria e Gama. “Os veículos subtraídos eram submetidos a um processo de adulteração de seus sinais identificadores e transportados para outras unidades da federação, onde eram entregues a receptadores para desmanche e comercialização ilícita no mercado clandestino, ou para servir de apoio logístico a ações criminosas do bando. Além disso, eles desmontavam os veículos para comercializar as peças”, explicou o delegado.