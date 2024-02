PCDF desarticula lojas clandestinas que comercializava cerol e linha chilena para pipas em Ceilândia

A operação resultou na apreensão de mais de 1,8 mil carretéis de linha chilena

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desmantelou duas lojas clandestinas que comercializava cerol e linha chilena para pipas em Ceilândia. O episódio ocorreu em resposta ao incidente grave envolvendo Thaís Nunes de Oliveira, de 30 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol no último domingo (4).

A operação resultou na apreensão de mais de 1,8 mil carretéis de linha chilena, totalizando milhares de metros do produto irregular. Os responsáveis pelas lojas foram identificados e encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Além disso, a DF Legal será notificada sobre as ocorrências, uma vez que a comercialização de cerol e linha chilena é proibida no Distrito Federal desde 2018.

Thaís Nunes de Oliveira, servidora da Secretaria de Saúde (SES-DF), encontra-se internada em estado grave após o acidente. O incidente ocorreu quando a vítima estava a caminho de casa, saindo do trabalho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor O.

Conforme relatado no boletim de ocorrência registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), Thaís estava pilotando uma motocicleta quando foi surpreendida por uma linha com cerol esticada no meio da rua.

Testemunhas afirmam que Thaís estava à frente de uma viatura da Polícia Militar (PMDF) quando, próximo à QNN 20, perdeu o controle da moto e caiu na pista. Os policiais militares prestaram socorro imediato e a conduziram ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).