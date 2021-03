PCDF desarticula grupo especializado em tráfico interestadual de drogas

São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no DF, em Goiás e no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do DF (PCDF) realiza nesta sexta-feira (19) uma operação contra um grupo especializado em tráfico interestadual de drogas. A Polícia Civil do Rio (PCERJ) e os Correios auxiliam a corporação.

São cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Rio de Janeiro. Até a última atualização desta matéria, 12 pessoas haviam sido presas (sendo uma em flagrante).

Segundo as investigações, dois traficantes do Rio de Janeiro entravam em contato com criminosos de outros estados e do DF para revender drogas. Entorpecentes como skank, haxixe e drogas sintéticas eram enviados pelos Correios.

No DF, em alguns casos, os acusados contratavam motoboys sem relação com o grupo para entregar as drogas. Muitas vezes, os trabalhadores nem sabiam que a mercadoria era ilegal.

As investigações seguem. Há a suspeita de que traficantes de outros estados estejam envolvidos.

