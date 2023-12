PCDF desarticula comércio ilegal de fogos de artifício no Gama

A operação ocorreu na quarta-feira (13)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Fiscalização da Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos (Dame), deflagrou a Operação Silver Jet após uma investigação meticulosa sobre o comércio ilegal de fogos de artifício no Distrito Federal e entorno.

A ação policial incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça do DF, abrangendo locais no Gama/DF e Novo Gama/GO. Na residência de um indivíduo, situada em Novo Gama/GO, foram encontrados e apreendidos 8.890 artefatos pirotécnicos armazenados de maneira irregular.

O responsável pelo local foi imediatamente notificado sobre as irregularidades no armazenamento e a falta de licença para a comercialização dos fogos de artifício. Diante dos fatos, foi lavrado um termo circunstanciado contra o homem, acusado nos termos do Art. 253 – Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação.

Após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo, o indivíduo foi liberado.