PCDF desarticula associação criminosa envolvendo servidores do DETRAN e prende 12 pessoas

Os detidos foram autuados pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e fraudes em certames de interesse público

Na tarde da última terça-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia, com o apoio do Departamento de Trânsito (DETRAN), deflagrou a Operação 1 Timóteo 6:10, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa composta por servidores do DETRAN e funcionários de autoescola envolvidos em fraudes na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

As ações da operação foram concentradas na sede do DETRAN de Taguatinga/DF, onde foram realizadas 12 prisões.

A investigação, conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia, revelou que os servidores do DETRAN e os funcionários das autoescolas atuavam para fraudar a Banca Examinadora responsável pela avaliação dos candidatos à obtenção da CNH. Essa associação criminosa visava facilitar a aprovação de pessoas que não possuíam os requisitos necessários para a habilitação, comprometendo a segurança no trânsito.

A Operação 1 Timóteo 6:10, nomeada em referência a um trecho bíblico que trata da relação entre o amor ao dinheiro e os males resultantes desse apego, teve como objetivo desmantelar essa organização criminosa e responsabilizar todos os envolvidos pelos crimes cometidos.